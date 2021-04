. E sono quelle che ci interessano più di tutte da italiani, romanisti, tifosi. Partiamo da una posizione di vantaggio che è quella che ha portato avantinonostante la sconfitta interna, al ritorno, contro. La, lo staff e tutto il gruzzolo di tifosi firmerebbe con il sangue di perdere per esempio 1-0 ed andare avanti. Bella scoperta. Ma è così.ha detto una cosa incontrovertibile: "Dovevamo vincerla noi all'andata". Basterebbe girare sul tavolo come carte le occasioni create e fatte sfumare dalla imprecisione sottoporta oppure dalla precisione del portiere giallorosso, arrivato anche a ribattere il penalty dello 0-2. Da lì è stato scatafascio per i biancorossi e beatitudine per la. Che deve essere consapevole di come è andata la partita. Se non si vuole mettere nei casini da sola.Se mi facessero scegliere chi vorrei protagonista farei due nomi. Il primo è: all'andata si è sbattuto come se ne avesse di più. E quando c'è stata la sostituzione, a un quarto d'ora dalla fine, il sorriso e la parola d'incoraggiamento di("E andata bene") ha detto a loro due e alle falangi giallorosse che per chiudere bene la stagione l'apporto del bosniaco ci vuole e come. Il secondo è. Gioca contro i suoi fratelli olandesi e non c'era all'andata. Ora ha scontato la squalifica e oltretutto il suo gemello di fascia Spinazzola non ci sarà per riparazioni ai box. Karsdorp si è ripreso e sta facendo una stagione dignitosissima, mettendosi in vista anche per i suoi assist. Quale serata migliore per una scorribanda fortunata?La scelta bettistica pare semplice.: davanti si troverà o il suo caro vecchio(se recuperato dall'acciacco fisico) o il suo caro giovane, che ha aperto le strade del paradiso all'Arena di Amsterdam.Brevissimo il pronostico di. Sapete qual è il risultato che si ripete di più nelle eliminatorie andata-ritorno? Proprio quello che si è materializzato negli ultimi secondi a Londra: l'1-1. Nel momento in cui viene segnato il secondo gol pare che una pace interiore scenda tra le squadre che sanno benissimo che il prossimo gol sarà l'anticamera del ritorno a casa. A testa bassa. A fari spenti. Quindi l'1-1 a 7, che con la sfida di Roma ci farebbe saltare a oltre dieci contro uno.Roma-Ajax gol (quota 1,50)Slavia Praga-Arsenal risultato esatto 1-1 (7,00)