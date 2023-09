Dopo aver permesso al Torino di rientrare in partita e di pareggiarla, oggi la Roma deve scendere in campo in un solo modo: mangiarsi le righe del campo di Marassi. Con Lukaku e Dybala non serve di più per portarsi via i tre punti anche se il Genoa di un ex mai dimenticato come Strootman non è certo in vena di scartare regali. Ma il secondo tempo in casa granata ha detto molto: Mourinho sta rimettendo la barra dritta. E Romelu ne ha fatti tre in fila, l'aria dell'Europa sembra averlo rigenerato.



Frosinone-Fiorentina è fatta apposta per una scelta: l'over oppure il gol. I viola stanno segnando come se dovessero vincere una scommessa, gli uomini di Di Francesco non vedono l'ora di ripetere lo splendido match messo in mostra contro quel Sassuolo che è addirittura andato a fare danni a casa-Inter.



Nella Liga di oggi ci sono due partite che sulla carta si somigliano. Sono Osasuna-Atletico Madrid e Granada-Betis. Soprattutto per un motivo: a quelle forti ne mancano un'enormità, potrebbero pagare dazio alle assenze (pesanti) dal primo all'ultimo minuto, soprattutto i Colchoneros che hanno speso tutto per suonare il Real nel derby. Non vedo che doppie 1x.



Genoa-Roma 2 (2,05)

Frosinone-Fiorentina gol (1,63)

Osasuna-Atletico Madrid 1X (1,71)

Granada-Betis 1X (1,60)



Quaterna da 9,14 volte la posta