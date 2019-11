Ci si avvicina alla qualificazione anche in Europa League. Parlo della Roma ad esempio, non della Lazio che ha buttato nella maniera peggiore tutte le possibilità che gli sono capitate. Si divertirà molto con il terzo posto in campionato, la zona Champions League e la cascata di soldi che ne deriva (questo è il mio pronostico, d'altronde se hai il principe dei bomber e il principe degli assist diventa difficile mettere insieme altri svarioni).



Nonostante la classifica, credo fermamente che tra Basaksehir e Roma quelli che debbano vincere siano loro. La cosa certa? Fonseca con quattro punti tra Istanbul e gli austriaci del Wofsberger sorride al passaggio del turno. Uno qui e tre all'Olimpico? Sembra la strada possibile. Loro ci proveranno in tutti i modi ma certo capiranno che scaraventarla dalla finestra è il peggior modo per sperare. Il 4-0 giallorosso di Roma non conta, come se non fosse esistito. Anche perchè non conterà nel computo degli scontri diretti, se i turchi vincono volano via.



L'altro match che accentra la mia curiosità è Malmoe-Dinamo Kiev, vediamo perchè. Copenaghen in testa agganciato alla Dinamo, Malmoe ad un punto, il Lugano assiste da lontano. All'andata la Dinamo vinse 1-0 quindi qualsiasi altra sconfitta di misura la avvantaggerebbe negli scontri diretti (per aver fatto gol fuori casa). Segnano poco in questo girone, lo 0-0 potrebbe tenere a lungo, l'idea meravigliosa potrebbe essere quella della X primo tempo.



La vittoria la tiro fuori in Norvegia. Il Rosenborg è già a casetta eliminato, il Lask Linz (austriaci) è due punti sotto la capolista Sporting, appaiato al più titolato PSV. Il Lask sa che qualificarsi sarebbe una bellissima impresa e sta mettendo mattone su mattone. In Portogallo ha perso e in Olanda ha pareggiato: se non frulla il bambino e l'acqua sporca... Natale si avvicina ma i punti di platino è stupido impacchettarli a chi giocherà un'amichevole.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Istanbul Basaksehir-Roma X (quota 3,80)



Malmo-Dynamo Kyiv X primo tempo (2,02)



Rosenborg-Lask Linz 2 (1,75)







Il terno vale 13,4 volte la posta