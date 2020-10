, Roma e Milan. Due trasferte in Europa League. Per inaugurare i gironi prima dello scontro diretto di campionato lunedì prossimo. La password dovrebbe essere: turnazione. Per quanto è possibile. Perché tutti quanti lo capiscono, da dentro e da fuori, che il match importantissimo sarà quello che metterà una contro l'altra.La partita più tosta è certamente quella dei rossoneri. Che dall'abisso ne sono usciti guadagnandosela dopo centrotrentottomila rigori, in Portogallo, contro il Rio Ave., quella forte forte faceva a botte con quelle forti forti (l'Inter, per esempio). Adesso non è più così ma gli scozzesi fanno parte di un gruppo tremendamente solido e il Milan dovrà curare tutti con la massima attenzione.. Vista la circospezione con cui si potrebbe andare in campo, la quota del pareggio primo tempo è più che giocabile.Per la Roma viaggetto in Svizzera, al Wankdorf Stadion di Berna. I Giovani Ragazzi di casa hanno una caratteristica,Per esempio, sono cinque partite che non raccolgono palloni nel loro sacco. Mi pare una base per costruire una bella quota, quella della combo X2/multigol 1-2. Quota che sfiora il 3 contro 1. Non ci si pensa nemmeno troppo.. I primi hanno cominciato male il loro campionato ma stanno risalendo, i secondi hanno fatto l'esatto contrario. In più i greci hanno dovuto superare due turni di qualificazione per arrivare sin qui, addirittura facendo secco il Wolfsburg. Anche se in casa. Qui, pur se non c'è eliminazione o qualificazione in ballo, potrebbe essere più dura.Celtic-Milan X primo tempo (quota 2,22)Young Boys-Roma X2/multigol 1-2 (2,98)Sporting Braga-Aek Atene 1 (1,64)