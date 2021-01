Lo dico in primis ai tanti appassionati del calcio che non tifano per una squadra in particolare. Oppure ai tifosi di Milan, Juve e Inter che nell'ordine hanno giocato al sabato. Domenica, alle 15, non fatevi sfuggire per alcun motivo al mondo Atalanta-Lazio: se non è il massimo ci arriva a tanto così. Ho ancora negli occhi la partita di Coppa Italia giocata nello stesso stadio: cinque gol, un rigore parato, una espulsione, la squadra in dieci che alla fine ce la fa; un concentrato di gioco, passaggi perfetti, tiri in porta. Assolutamente di ogni cosa. Mancavano Ilicic e Luis Alberto, i due fari. E Immobile giocò lo spezzone per recuperare.Ora andiamo ai precedenti, tenendo davanti solo quelli di campionato: trentanove gol nelle ultime nove, impressionante. Qui non c'è una media, c'è una mareggiata. Scelgo la doppia interna perchè adesso in Italia nessuno sale ai vertici della Dea in giornata-sì, aggiungo over 3,5 e servo in tavola. Fumante.Altra partita da seguire nel calcio domenicale dovrebbe essere quella del "fratellino" di gioco di Gasperini, Juric. Ha plasmato un Verona che fa piangere gli avversari e godere i propri supporters; contro una Roma che non potrebbe permettersi nemmeno il pareggio per il momento - strano e contorto - che sta vivendo, potrebbe fare danni incalcolabili. Che possa persino ripetersi lo spartito sul quale è stata suonata Verona-Napoli della scorsa giornata, 3-1 per i veneti e tanti saluti? La doppia esterna agganciata all'over 2,5 ha una quota che ricorda le creature strane degli abissi marini.Anche Cagliari-Sassuolo viaggia sui gol. I sardi sono stati inchiodati allo zero sul tabellino da un Perin monumentale e dalla sfortuna, contro il Genoa; il Sassuolo è abbonato alle porte avversarie. Nelle ultime cinque è uscita quattro volte l'opzione gol. Regala l'idea, molto fedelmente, di ciò che può succedere.Atalanta-Lazio 1X/over 3.5 (quota 2,73)Roma-Verona X2/over 2,5 (4,45)Cagliari-Sassuolo gol (1,53)