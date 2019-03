E' la serata del dentro e fuori per la prima italiana, la Roma, in Champions League. E purtroppo non c'è niente da ridere. Perché la scoppola del derby contro la Lazio ha scoperto gli altarini giallorossi. Questa Roma troppo spesso gioca malissimo, anzi non entra in campo. E soprattutto quando va sotto si sgonfia come un gommone toccato con uno spillone.



Ha ancora un piccolo, ma incredibilmente solido vantaggio. Ha vinto 2-1 all'andata e quindi non solo ha due risultati su tre, ma addirittura potrebbe perdere (dal 2-1 in su) senza sentirsi fuori. Ma i Dragoni hanno recuperato quasi tutti gli acciaccati. E sanno loro per primi che fare male a una squadra così ferita farebbe male due volte. Verranno giù come i Sioux. E potrebbe essere difficile, molto difficile arginarli.



L'altro match, PSG-Manchester United, sembra diventato un allenamento dopo il 2-0 dell'andata. E potrebbe realmente diventarlo.





I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Porto-Roma 1/1 primo tempo/finale (quota 3,25)



PSG-Manchester United 1X/under 3,5 (1,78)



L'ambo vale 5,78 volte la posta.