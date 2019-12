In campo c'erano Florenzi, Fazio, Kolarov, Zaniolo più Lorenzo Pellegrini e Dzeko che entrarono nella ripresa. Arbitrava Manganiello. Ma il manganello calò fortissimo sulle teste dei giallorossi, scottati fino al 7-1 dei viola. Dzeko addirittura si fece espellere, un unicum. E Di Francesco, allenatore in quella tempesta di Coppa Italia, resistette un mesetto tra marosi e procelle fino alla serata di Oporto e a quella amara sconfitta. Eravamo prima a fine gennaio e poi a marzo. Quindi fu la breve e impalpabile parentesi-Ranieri.



Ora Fonseca ha rifondato tutto e si sta ammirando la sua Roma convincente, pratica, che ha dovuto saltare gli infortuni come fossero ostacoli di una finale olimpica. A proposito di ostacoli, prima l'espulsione (e la conseguente squalifica) poi il brutto infortunio hanno stoppato Ribery nel suo momento più felice. Quella Viola non è la stessa che andrà in campo per fronteggiare la Roma. Ho visto le ultime di una e dell'altra: continuando a pensare che l'Inter a Firenze se l'è incartata da sola, vedo una probabile vittoria giallorossa (nel 2015 e nel 2017, parlo di campionato, andò cosi'). La quota non è alta ma è la sua.



Poi tutta Francia anche se Ligue 2. Sono due pareggi che porterebbero la bolla a vette natalizie davvero. Le partite in questione sono Auxerre-Nancy e Grenoble-Rodez. Il Nancy e il Grenoble sono le squadre con il maggior numero di pareggi collezionati - undici, mica pochi a questo punto del torneo! - tutte e quattro viaggiano nella zona della classifica in cui un punto non provocherebbe danni incalcolabili (l'Auxerre è quella più indietro ma ha sei squadre alle sue spalle). Pareggi-strenna? Non ci faremmo trovare impreparati!



I CONSIGLI PER VENERDI':



Fiorentina-Roma 2 (quota 2,40)

Auxerre-Nancy X (3,00)

Grenoble-Rodez X (3,05)



Il terno vale 21,9 volte la posta.