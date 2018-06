Ecco il menu del martedi': ore 14 Colombia-Giappone; ore 17 Polonia-Senegal; ore 20 Russia-Egitto.

La domanda è: come può un Salah al 30 per cento e con una spalla che tornerebbe a dare grossi problemi dopo la prima acciaccata fare paura alla Russia che abbiamo visto spazzare via l'Arabia Saudita? E' più che lecito chiederselo.

All'Egitto battuto dalla capocciata mortifera di Gimenez all'89' non sono rimaste altre strade che mettere i campo Momo e pregare che il suo uomo più forte possa portare punti. Non è così facile. I russi sono sembrati compatti, chi è entrato ha fatto meglio di chi si è infortunato e quel Golovin potrebbe pesare sul piatto della bilancia.

Un passo indietro. Nel pomeriggio tocca a Lewandowski, che sarebbe la migliore pedina juventina per il dopo-Higuain. Ma qui i gol e i punti valgono per una Polonia che si deve ancora scoprire. I nomi buoni ci sono tutti. Faccia a faccia con un'altra nazionale da scoprire, il Senegal di Manè. Due attaccanti tra i migliori della rassegna dovrebbero portare la bascula verso l'over 1.5 (almeno). E dato che la Polonia sembra leggermente più quadrata, non ho dubbi su quale doppia scegliere per la combo.

PS. Russia-Egitto è un secondo turno, Polonia-Senegal è un esordio per entrambe. Dovrebbe esserci una differenza sostanziale per vedere partite più o meno aperte. Quella che si desume dalle mie scelte (under/over).



GIOCANDO I MONDIALI



Russia-Egitto 1X/under 2.5 (quota 1.97)

Polonia-Senegal 1X/over 1.5 (1.97)



L'ambo vale 3.88 volte la posta.



@calcioepepe