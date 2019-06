Qualificazioni Europee del lunedì. Non posso non avviarmi con la Serbia, che ho visto sminuzzata in campo dall'Ucraina (con applauso a scena aperta riservato a Sheva che credevo stesse per piangere). La nazionale di Jovic non può prendere imbarcate simili per nessun motivo. Ecco perché contro la scadente Lituania prevedo i fuochi d'artificio, una riscossa vibrante. L'handicap di 2 gol (quindi dal 3-0 o 4-1 in su) ci può stare.



A proposito di ucraini, partita divertente contro il Lussemburgo che non è più quello di una volta. E' una nazionale che per adesso segna quasi sempre, con avversari possibili, è chiaro. Anche se contro l'Ucraina ammirata (questo è il termine giusto) l'altra sera potrebbe essere tosta la vista. Over 2,5.



Chiusura con un altro handicap, questo però di un gol, al Santiagio Bernabeu, dove la Spagna riceve la Svezia. Non credo che le furie rosse facciano troppa fatica anche se i gialli del Nord proveranno a chiudersi e a ripartire. Per me, comunque, l'handicap minimo si fa voler bene.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Serbia-Lituania 1/handicap di due gol (quota 2,03)



Ucraina-Lussemburgo over 2,5 (1,53)



Spagna-Svezia 1/handicap di un gol (1,83)







Il terno vale 5,68 volte la posta