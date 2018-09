Si va sullo strano. Con due campionati, la Liga e la Championship inglese. Nel primo torneo, a confronto Huesca e Rayo Vallecano. I primi vengono da un inizio quantomeno particolare, tre partite tre in esterna, una vittoria un pareggio e una sconfitta con ben sei gol fatti ma anche undici (sic) subiti, otto dal Barcellona. Il Rayo Vallecano ne ha giocata una di meno ma ha sbattuto contro Atletico Madrid e Siviglia, due sconfitte, cinque gol subiti e uno fatto. Vedo un bel gol/over 2.5.



In Inghilterra Birmingham-West Bromwich Albion sa più di Premier che di Championship, visto che gli ospiti sono retrocessi da lì. I padroni di casa restano senza vittorie ma anche senza sconfitte su tre match, al contrario del WBA che ha assaggiato l'una (due) e l'altra (una). C'è aria di incontro fuori dall'ordinario. Io accendo la vittoria interna, non sarà facile ma a quella quota si può provare. E l'ambo che ne sortirebbe sarebbe un babà napoletano.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Huesca-Rayo Vallecano gol/over 2.5 (quota 2.05)



Birmingham-West Bromwich Albion 1 (3.40)



L'ambo vale 6,97 volte la posta.



@calcioepepe