Due quote pazzesche. Soltanto per me? Possibilissimo. Ma è un martedì fiammeggiante con il calcio che presenta., che si giocherà al Signal Iduna Park di, può risultare un trappolone per i bavaresi di Nagelsmann, che ancora non è riuscito a spingerli verso una vittoria che conti. Non parliamo dell'esordio in Bundesliga. Dove ilè arrivato a salvarsi contro l'altro Borussia grazie a, i due "infiniti". Ma dall'altra parte ha già preso il volo stagionale: vuole prendersi tutto, titolo e cannoniere. E ha messo in campo le movenze per farlo.. E' l'andata delle qualificazioni europee per la Champions League, spingerà chi sarà bravo fino ai gironi più importanti. Ho visto tutte le partite stagionali degli ucraini di De Zerbi: diventeranno uno squadrone ma già hanno la febbre addosso per stravolgere ogni pronostico che li veda sconfitti. Questo, per esempio:. E a quei numeri si può costruire un ambo da svenimento!PS Il mercato: piace la quota dei tedeschi e cala (era a 3), non attira quella degli ucraini (era a 4,75)Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1 (quota 2,85)Monaco-Shakhtar 2 (5,25)