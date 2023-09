Oggi comandano i numeri. E sono numeroni, in Armenia-Croazia e in Islanda-Bosnia Erzegovina. Partiamo dall'Armenia, che ha giocato un partitone mettendo spalle al muro la Turchia e proprio sotto il tifo dei tifosi di casa e la direzione del nostro Daniele Orsato. Alla fine è stato uno a uno ma c'è voluto un gol negli ultimissimi minuti per andare a riprendere gli indiavolati armeni. Qui però c'è la Croazia di Modric e Perisic e non so se mi sono spiegato. E oltre a questo ecco il numero di cui sopra: soltanto una delle più recenti dieci gare dell'Armenia ci ha fornito un primo tempo a reti intonse. E allora che si fa? Si va su un ottimo over 1,5 primo tempo, scelta che ci fa un regalone da due virgola cinquantacinque. Io me lo prendo.



L'Islanda è appena tornata, frollata e frullata da quel Lussemburgo che quando trova un match alla sua portata non si fa parlare dietro le spalle, un bel tre a uno e via andare. Certo che però la Bosnia Erzegovina non sta fornendo prestazioni all'altezza del cigno di Sarajevo, Edin Dzeko. Comunque ecco il numero che ci regala la partita: in nove delle ultime dieci trasferte di qualificazioni europee sul groppone della Bosnia Erzegovina sono pervenute almeno due reti! Presto fatto: gol/over di quella portata e non serve nemmeno andarsi a cercare un terno perché un ambo così sarebbe autentica giulebbe!



LA NOSTRA SCOMESSA



Armenia-Croazia over 1,5 primo tempo (2,55)

Islanda-Bosnia Erzegovina gol/over (2,50)



Ambo da 6,37 volte la posta