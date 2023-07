Le amichevoli internazionali più succulente in questo "sabato italiano" alla Sergio Caputo? Volete vedere che magari sono proprio queste due sulle quali mi butto a pesce? L'Atalanta e l'Udinese giocano un calcio solido, con Gasperini e Sottil si stanno preparando a una partenza razzente, contro avversari come quelli odierni si farà gamba, gioco e gol. Ecco Bournemouth (al Vitality Stadium della cittadina anglosassone) e Union Berlino (a Lienz in Austria, nel Dolomiten Stadion), ci aspettiamo qualcosa del genere. Le quote non sono soltanto regali da scartare ma ci stanno.



Cominciano i campionati e uno di quelli parte proprio in Germania, è la Bundesliga 2. A Dusseldorf (indicata dai pronostici come sesta favorita del torneo) arriva oggi l'Hertha Berlino (indicata come terza). Ma c'è un però: tra gli ospiti qualche assenza di troppo potrebbe farsi notare. E allora le quote pendono dall'altra parte. Che cosa dirgli? Che hanno ragione?



Bournemouth-Atalanta gol (1,60)

Udinese-Union Berlino gol (1,57)

Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 1 (2,25)



Terno da 5,65 volte la posta