Prima finale con le nostre squadre di mezzo, ma questa non potrebbe essere altrimenti perché è la Coppa Italia. Torneranno in campo per giocarsi due finali europee: la Fiorentina contro il West Ham (Conference League), l'Inter contro il Manchester City (Champions League). I nerazzurri sono i detentori del trofeo e Simone Inzaghi fa paura nella partita secca; i viola giocarono l'ultima finale di Coppa Italia perdendola nel 2014 contro il Napoli. Il Toro Lautaro Martinez è campione del mondo in carica con la sua Argentina e ha appena segnato il gol che ha spinto l'Inter nella finale di Champions, battendo uno a zero i cugini del Milan nel ritorno della semifinale. In Coppa Italia finora due reti contro il Benevento (2018-2019), una contro la Juventus (2020-2021), due contro il Milan (2021-2022), una contro il Parma (2022-2023). In un match in cui ci si può inventare di tutto io mi prendo lui come marcatore-sì. Ma potete scegliere qualsiasi cosa, persino lo zero a zero!Brighton-Manchester City è un recupero di Premier League che si potrebbe giocare anche ai giardinetti. De Zerbi ha praticamente in mano la qualificazione alla prossima Europa League, il Pep Guardiola ha vinto il campionato inglese e si appresta a giocarsi la carta di un possibile, supersonico triplete (speriamo di no...) contro il Manchester United in FA Cup e poi contro l'Inter in Champions League. Se è vero che questa l'avrebbero potuta giocare ai giardinetti in mezzo a uno sventolio di bandiere e - almeno dalla parte dei campioni - un girotondo di panchinari, può essere vero che arrivino i gol da una parte e dall'altra. De Zerbi e Guardiola stimano il calcio del rivale ("l'italiano è uno dei tecnici più influenti degli ultimi venti anni, è come un ristorante stellato" ha detto il Pep), per cui non credo che si mettano a guardare il mare chiacchierando.Liga che sarà molto divertente per l'una e pochissimo per l'altra. L'Elche, dopo essere retrocesso, si è messo a giocare per davvero; il Siviglia si sdraierebbe sul letto in attesa dell'unica partita rimasta che conti, la finale di Europa League contro la Roma. Non so come gli andalusi potrebbero vincere questa che gli interesserà al minimo dei minimi. E quella quota non gliela lascio.(quota 2,75)(2,20)(1,95)Terno dala posta.