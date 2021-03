Non sembra una gran quota dato che parlo di una quaterna. Ma èAnche se è un momento in cui le squadre in qualche caso fanno i richiami atletici e possono apparire più stanche del previsto. Non tutte però, alcune volano.Ora bisognerà vedere se era solo farina del suo sacco oppure era il Torino in pieno periodo Covid a essere uscito dal campo. Io dico che il Crotone, soprattutto con una Lazio non al massimo e poco prima del Bayern, può dire la sua. Almeno segnando un gol. E quindiPiù difficile capire cosa verrà fuori da. In condizioni normali non mi dovrei spremere per un over 2,5. Ma con l'Atalanta che pensa al Bernabeu per eliminare il Real Madrid (non è un miracolo) che succederà al Gewiss? Per me possiamo battere le stesse strade della partita delle 15,Ma ci siamo, non sono due quote che stravolgano ma ci stanno sul serio.. Qui una sorpresa, date le ultime notizie mediche legate al Covid che arrivano dal ritiro pisano.di un Mazzitelli versione Serie A (qualche agente di mercato lo sta studiando da vicino)arriva da una serie di due vittorie (in trasferta) e quattro pareggi. Dieci punti che la dicono lunga sull'ottimo borsino. Non lo stesso si può dire dei favoriti padroni di casa: restano su otto partite che hanno portato alla causa soltanto otto punti.. Se ci si fida però, se no si depenni.Nel pomeriggio del campionato turco la "volante" capolista, il, non tanto tempo fa titolatissimo rivale ma ora impelagato nei bassifondi, sempre in lotta per racimolare soldi utili a fare una lira. Il Besiktas è razzente, resta su cinque vittorie e un pareggio. E un successo, al prolungamento, anche nella coppa nazionale. Nove gol fatti e uno subito nelle ultime quattro. Contro a un motoscafo simile ci si può far male no?Lazio-Crotone gol/over 2,5 (quota 1,48)Atalanta-Spezia gol/over 2,5 (1,53)Basaksehir-Besiktas 2 (1,93)Cittadella-Pisa X2 (2,00)La quaterna vale 8,74 volte la posta