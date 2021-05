. Domenica è successo dopo il risultato di Sassuolo-Atalanta, questa volta ci sarà proprio l'Inter e soltanto le maglie scateneranno la passione. Ospiti saranno Claudio. Ai blucerchiati piacerebbe ripetersi. Ma Antonio. Anche se da qui in poi conteranno pochissimo.Saranno quattro i match in programma in questo sabato italiano., per Champions League e salvezza. I viola hanno preso un discreto vantaggio sul Benevento e possono respirare, la Lazio invece insegue e può far perno sull'eventuale pareggio tra Juve e Milan per recuperare due lunghezze a entrambe. Per farlo però deve fare secca la Viola.e ora deve fare come la Lazio, non fermarsi più (pensando anche lui a Juve-Milan...). Consi giocherà a farne uno in più dei liguri che potranno farsi forti delle assenze nella difesa avversaria.Con le reti cui ci hanno abituato, fatte e prese, anche contro Pirlo&company, con i, con la classifica ormai al sicuro, qui si segna senza problemi. Qualsiasi quota troviate sarà ben accetta.Dopo gli sforzi richiesti da due semifinali toste (e da quel campo ghiacciato che hanno dovuto calcare gi uomini del Pep), credo che questa possa diventare una vera e propria amichevole. Anche perché il Chelsea ha giocato un giorno dopo e ha potuto recuperare con maggiore difficoltà. Vado con fiducia sulla(quota 1,67)(2,02)(1,61)(1,60)(2,07)La cinquina valeescluso il bonus.