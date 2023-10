Oggi vado diretto su Lazio-Fiorentina, perchè me la sento in un modo solo. Avete presente quelle partite tipo Cagliari-Frosinone di ieri, nelle quali i gol non finiscono mai? Le avete presente perchè è appena finita quella tra Ranieri e Di Francesco, per forza. Adesso tocca a Sarri e Italiano, due che non giocano titic-titoc e non l'hanno mai fatto. C'è in più una cosa che mi convince ancor di più: le due arrivano forse dalle loro più deludenti esibizioni della stagione, i romani in Europa travolti dal Feyenoord molto oltre il 3-1, i viola battuti in tutte le maniere in campionato dal miglior Empoli e da un Andreazzoli da applausi a scena aperta. Anche se dopo c'è stata la pomatina del 7-0 con il Cukaricki in Coppa, poca roba però per rifarsi davvero, tre zero e poi l'espulsione.



E' questa la sarabanda più seria, possono vincerla entrambe ma non possono buttarla via, possono giocarla con il pressing più asfissiante ma arrivando sempre alla conclusione in porta. Se mi credete potrebbe finire come ieri, per l'una o l'altra senza differenza. Negli ultimi anni ripeschiamo il 3-4 (occhio a questo risultato che si fa rivedere...) di Firenze nel 2018, il 3-2 ancora di Firenze del 2017, il 2-4 a Roma nel 2016 con cui ci fermiamo. Avrete capito che vedo un overone one one one, importa poco da parte di chi, se Immobile o Taty, se Nzola oppure gli altri punteros. Attenzione, questa è la mia sensazione ma non ho mai letto nel futuro.



Nella Liga, nel caso uno volesse condire un ambo, c'è Granada-Villarreal. Gli ospiti non sono mai stati in vantaggio, rientrando per l'intervallo in tutte e dieci le partite della Liga disputate. Ricapiterà?



Lazio-Fiorentina gol/over 4,5 (6,25)

Granada-Villarreal primo tempo 1X (1,60)

Ambo da 10 volte