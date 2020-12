Mettiamo i piedi dentro un'altra giornata di Serie A. Questa è bellissima. Ma i grandi match si disputeranno il mercoledì. Al martedì tocca aprire con due partite interessanti, aperte e divertenti.Parto dalla. Sbrindellata in casa dal Verona, ultimo grido di questo torneo, va adove l'aspetta una squadra che ha giocato un partitone al Mapei Stadium uscendo sconfitta per caso. L'aspetto natalizio, vero plus della giornata, è l'incontro tra i fratelli Inzaghi, tecnici di Benevento e Lazio. Il pareggio, come succedeva un tempo, non divide più la posta in ballo, un punto è diventato un punticino rispetto ai tre che porta la vittoria. La Lazio, nonostante gli infortuni, scende in Molise per vincere. Ma l'avversario è tutto meno che uno straccio bagnato.A Udine è di scena il, rivelazione dell'ultima giornata con la prima vittoria e i quattro gol rifilati allo Spezia. L'di Gotti è squadra molto più votata a chiudere gli spazi che ad attaccare l'avversario. Quindi..., io mi sbrigo se no me la cancellano da sotto il naso.Due passi all'estero, con incontri simili ma non uguali, lo si vede bene dalle quote. Nella Liga altra bella chance per il Real Madrid per avvicinarsi e di molto alla testa, dopo aver piegato - molto più facilmente del previsto - la capolista Atletico Madrid. C'è l', che finora ha perso la metà delle partite. Niente di più facile che si ripeta qui,(da due gol di disavanzo in poi).Stessa spiaggia stesso mare fino a un certo punto nella Premier League, con. Nettissimo favorito, il Pep che esce dall'esangue 0-0 nel derby di Manchester non può minimamente pensare di lasciare punti ad avversari di bassa risma come il WBA, strapenultimo.. E quindi gnammete!Benevento-Lazio gol (1,60)Udinese-Crotone X primo tempo (2,28)Real Madrid-Athletic Bilbao 1/handicap (2,33)Manchester City-West Bromwich 1/handicap (1,35)