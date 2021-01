Si chiude con l'ultimo ottavo di finale una serie di partite diche nemmeno uno che legge nella palla di vetro... E non parlo di quello che è successo tra Roma e Spezia. Su quello tengo la bocca ben chiusa. MaNe dico subito due, di motivi. Mancherà quello che è stato il miglior giocatore della Lazio finora, Luis Alberto; il Parma di D'Aversa che ho appena visto non mi è dispiaciuto. Nonostante abbia perso proprio contro la Lazio ma abbia poi sfiorato un bel successo con il Sassuolo.La quota del pareggio a Roma - e sarebbe un altro a 48 ore da Roma-Spezia - vola fino al superattico. Come se proprio non avesse possibilità di materializzarsi. E a quei numeri la storia, anche quella recentissima, insegna che bisogna tapparsi il naso, bendarsi gli occhi e giocare. A 5,10, che scherziamo?. Allo Stadio Municipal de Ipurua.(che potrebbe essere stata una mano santa...). Quattro punti di vantaggio e due partite da recuperare sono una giulebbe, si va col vento in poppa tenendo una velocità di crociera inavvicinabile. L'Eibar ha appena perso con il Levante e poi con il Navalcarnero in Coppa del Re. In casa resta sulla vittoria col Granada, due sconfitte e due pareggi: che vogliamo fare?L'ambo vale 8,82 volte la posta