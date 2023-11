In questi turni di coppa nazionale è impossibile sapere o capire prima quanti rincalzi gli allenatori manderanno in campo, bisognerebbe essere il mago Houdini. Oggi, per esempio, la Coppa Italia la vedo decisamente meno interessante di quella inglese (Coppa di Lega). Per poi unirci una partita di Coppa tedesca decisamente coinvolgente tra Borussia Dortmund e Hoffenheim, squadraccia dura da battere perché sa come combattere e vincere dappertutto, anche se sotto il muro giallo...

I gol/over quindi si sprecano, un po' qui e un po'. Il Manchester United ha una bella occasione per tornare a sconfiggere una big dopo i cazzottoni presi nel derby di Premier League. Ma il Newcastle bisogna capire in che giornata sarà. L'unico over (e non gol/over) può essere quello tra Bournemouth e Liverpool visto che di grande ce n'è una soltanto.

E le nostre? Scegliete scegliete pure ma io vedo più trappoloni che altro.



West Ham-Arsenal gol/over (2,00)

Manchester United-Newcastle gol/over (2,00)

Bournemouth-Liverpool over (1,58)

Borussia Dortmund-Hoffenheim gol/over (1,48)



Quaterna da 9,35 volte