Quanto piacerebbe al Napoli copiare l'Atalanta europea? Da morire. Ma davanti non ci sarà il Valencia di Parejo, ma il Barcellona di Messi. E quindi non si scherza nemmeno per un secondo. Prima però c'è la trasferta nello stadio più "povero" di punti per la sua squadra, il Brescia. Solo sei finora conquistati in casa, un cammino che avvicina vorticosamente i gironi infernali della retrocessione. Anche al Napoli serve un successo per avvicinare quelle che stanno più su e per creare il clima giusto ad una serata che si rispetti, quella in Champions League contro i blaugrana. Che sarà martedì al San Paolo. Per i vari motivi espressi sopra, potrebbe risultare un match chiuso, alla caccia del varco per il gol vincente. Ovvero un under 2,5 in vista Messi. A una quota che spaccherebbe.



Un terno assolutamente particolarissimo questo. Non vado su Bayern né sul Lione. Vado invece su due partite di Ligue 2 francese dove esistono vere e proprie regine della X. Le due partite in questione sono Chambly-Nancy e Grenoble-Chateauroux. Le regine del pareggio sono il Nancy (già quindici su venticinque giocate) e il Grenoble (quattordici). Le quattro avversarie non hanno serie impellenze, il punto potrebbe non farle uscire deluse. Con queste due X la bolla schizzerebbe in alto. Ha un senso provarci così.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Brescia-Napoli under 2,5 (quota 2,33)

Chambly-Nancy X (2,73)

Grenoble-Chateauroux X (3,12)



Il terno vale 19,8 volte la posta.