Lunedì da derby emiliano, sembrerebbe vietato perdere ma andatelo a dire a Sinisa se avete coraggio. Dopo le sconfitte (nette) contro Milan e Napoli,devono girare la chiavetta nel quadro e far partire il motore se no si mette male. I pareggi tra queste due nelle ultime sfide sono cinque su sei e che dire di più, parla il campo per me. Anche se la faccia del tecnico del Bologna non prometteva che tempesta dopo San Siro e qui i suoi se la giocheranno come se fosse l'ultima.Che procede con la Premier League di altissimo bordo con, il massimo dei massimi. Due capolista a confronto poi ti giri e vedi Anfield. Qui mi aspetto che i campioni d'Inghilterra comincino a far vedere chi sono. E anche se Arteta ha regalato una bella partenza ai Gunners, c'è ancora una bella differenza da colmare. Bella grossa.può essere il trappolone. La stampa inglese preferisce i Villains, io molto meno. Dal Craven Cottage, piccolo gioiellino, il Villa trova sempre la maniera di uscire sconfitto, in un modo o nell'altro. Bisogna risalire fino al 2011 e non è una data dietro l'angolo. Finì 0-0 in quel caso.Presa!Bologna-Parma 1X/over 1,5 (quota 1,59)Liverpool-Arsenal 1/handicap (2,23)Fulham-Aston Villa 1X/over 2,5 (3,38)