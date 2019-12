Si parte da una gran partita, ammosciatasi nelle ultime ore ma dal grande passato, Arsenal-Chelsea. Forse - anzi senza forse - la cosa più interessante è il cambio sulla panchina dei Gunners: Arteta non è uno sprovveduto, l'altro giorno i suoi hanno sbagliato l'impossibile sotto porta. Lampard invece aveva una camera d'aria sgonfia, all'ultima. Ha fatto addirittura fatica a tirare in porta. Partita da tripla non c'è dubbio ma io a una quota onesta prendo la doppia interna.



Il Manchester City avrà ancora gli occhi a palla per quello che ha visto succedere contro i Wolves, tra rigori sbagliati, espulsioni e ribaltoni potrebbe tranquillamente aggiudicarsi il titolo di partita dell'anno. Ma contro lo Sheffield United bisogna tornare a mordere da subito. O si corre il rischio di spiaggiarsi un po' troppo presto (e le urla di Guardiola già mi pare di sentirle).



C'è l'Old Firm in Scozia ed è sempre un grande avvenimento. Si gioca in casa del Celtic, favorito. Ma c'è una quota infrastellare da provare: solo uno degli ultimi otto scontri diretti ufficiali ha visto concretizzarsi l'opzione gol. Io mi butto per terra, mi sporco tutto e prendo quel 2,12 da fanta e poi scienza. No gol.



Anche nella Championship (la Serie B inglese) c'è un quotone da non lasciare passare inosservato, la X tra Sheffield Wednesday e Cardiff. Questi ultimi sono (con il Millwall) la squadra che ha pareggiato di più, dieci volte. L'avversario è forte ma non c'è poi tutta questa differenza. A 3,72 mi sembra da giocare con la fanfara, quel che succeda succeda.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Arsenal-Chelsea 1X (quota 1,58)

Manchester City-Sheffield United 1/1 primo tempo/finale (1,63)

Celtic-Rangers no gol (2,12)

Sheffield Wednesday-Cardiff X (3,72)



La quaterna vale 20,3 volte la posta.