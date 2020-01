Settimana lussureggiante. Due importanti quarti di finale di Coppa Italia e un week-end di Serie A non decisivo perché siamo soltanto alla seconda di ritorno. Ma i i punti che saranno in ballo domenica - dalle 18 alle 22,30 - non si ritroveranno più.



Napoli-Lazio è il primo snodo di Coppa Italia. E non si può presentare senza dire che arriva prima di Napoli-Juventus e di Roma-Lazio. Ciò vuol dire che tutte e due firmerebbero col sangue un piccolo, modesto e inattaccabile 1-0. Il Napoli metterebbe la testa fuori da una crisi acuitasi con l'arrivo di Gattuso, la Lazio continuerebbe una serie fantastica e preparerebbe tra i sorrisi e gli olè il derby.

La forma dice incontestabilmente Inzaghi, Ringhio dovrà inventarsi qualcosa di magico. Facendo conto che nell'occasione non dovrebbe piovere più di un certo numero di gol vado sulla combo doppia esterna e 1-4 multigol. Ma i coraggiosi possono decidere di restringere il numero.



Serata mica da poco in Premier League. Voglio aprire sottolineando come la ventata che sta dando il Liverpool al torneo ha stonato persino le dirette inseguitrici: all'ultima un pareggio (Manchester City) e tre sconfitte (Leicester, Chelsea e Manchester United), sembra che abbiano preso un doloroso manrovescio.

Chelsea-Arsenal è la più regale (più per storia che per altro) degli incontri in programma. Arteta non è riuscito a fare i giochi di prestigio finora con i Gunners, Lampard soffre gli up and down di una squadra giovane e da rifinire. Qui vado con il gol.



Sheffield United-Manchester City è la sfida che sceglierò di vedere. Squadre che quando sono in serata sì ti fanno proprio divertire. Guardiola poi sembra risalito in sella allo stallone che era diventato ronzino, Aguero ha fatto due gol da Aguero vecchi tempi. Combo esterna più overone.



Inglesi, si chiude con uno spareggio-salvezza di grandissima rilevanza, Aston Villa-Watford. I gialli ospiti hanno un punto di vantaggio e uno stato di forma di livello, la ripresa contro il Tottenham ha fatto vedere una squadra che sprizza salute (il gol non è arrivato per pura sfortuna). Mi basta la doppia esterna.



Braga-Sporting è un playoff (semifinale) di Coppa di Lega del Portogallo. Partita secca tra quelle che in Primeira Liga sono quinta e quarta a due punti di differenza. I padroni di casa arrivano dalla vittoria esterna a Porto ed è come se avessero bevuto gli spinaci di Braccio di Ferro. Uno fisso.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Napoli-Lazio X2/multigol 1-4 (quota 1,87)

Chelsea-Arsenal gol (1,59)

Sheffield United-Manchester City X2/over 2,5 (1,72)

Aston Villa-Watford X2 (1,40)

Braga-Sporting 1 (2,08)



La cinquina vale 14,8 volte la posta escluso il bonus.