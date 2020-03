Sapete che con la Serie B non ho un gran rapporto, la considero un paio di volte all'anno. Ma è serata di partite di coppa. Vediamo dove. In Germania, per esempio, c'è Shalke-Bayern. Quota bassa certamente per i bavaresi, che però diventa molto succosa con il primo tempo/finale. Dell'assenza di Lewa sapete. Ma quando il Bayern si accende è troppo forte per (quasi) tutte le altre. Ricordo che è un quarto di finale.



Appuntamento clou in FA Cup, ottavo di finale a Stamford Bridge, tra Chelsea e Liverpool. Settimana strana per i rossi di Klopp che si sono sentiti lisciare il pelo in Premier League dallo Watford, 3-0 dopo secoli di vittorie nei propri confini. Aspettando la rivincita di Champions contro Simeone e company, il Liverpool proverà a dimenticare. Vado con il gol. Perché il Chelsea si gioca un trofeo che interessa più che all'ospite.



Molto equilibrato potrebbe rivelarsi un altro ottavo, al The Hawtorns, tra West Bromwich, che è capolista in Championship, e Newcastle. I padroni di casa hanno anche loro da cancellare un brutto stop, quello col Wigan, proprio davanti ai loro tifosi. Quale migliore occasione di questa per salire al livello di una squadra di Premier (abbordabile) come il Newcastle?



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Schalke-Bayern Monaco primo tempo/finale 2/2 (quota 1,93)

Chelsea-Liverpool gol (1,64)

West Bromwich-Newcastle 1 (2,52)



Il terno vale 7,97 volte la posta.