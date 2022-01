Incredibile bis: oggi Simone Inzaghi può diventare il primo allenatore a battere la Signora del calcio italiano nella terza finale, dopo le due con la Lazio. Incredibile ter: la formazione della Juventus, che è andata a Milano senza capisaldi come Chiesa, De Ligt, Cuadrado, Bonucci e Szczesny (questi ultimi al massimo in panchina). Con un avversario che può decidere chi schierare vista l'abbondanza che sta vivendo. Allegri è il primo a sapere che se si blinda in difesa prima o poi la perde. Per cui dovrà dare battaglia e soprattutto creare occasioni. Se no da San Siro può tornare con le ossa rotte., chi passa incontra uno dei due Atletici. Diciassette punti in classifica di disavanzo a favore dei blancos non sono pochi ma i blaugrana di Xavi non sono quelli che erano con Koeman. Anche qui vedo e firmo per una partita più aperta di quello che potreste aspettarvi e con ilnon lascia presagire nulla di buono e poi non avrà nemmeno Son. Il Chelsea gestirà creandosi palle-gol, Kane non vorrà essere preso in giro un'altra volta, gol anche qui.. Quotine quotine quotine perché le due padrone di casa hanno tutti gli assi del mazzo in mano, se ne può uscire serenamente con l'handicap di un gol. E con un portafogli più panciuto, anche mettendo cippini.(quota 1,75)(1,55)(1,68)(1,75)(1,80)La cinquina valeescluso il bonus.