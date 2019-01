Sarri in campo. Con la partita di ritorno della semifinale di Carabao Cup, Chelsea-Tottenham, andata 0-1. E' arrivato Higuain e con lui è arrivato il vento del rinnovamento. Del cambiamento e delle vittorie. Sarri ha detto chiaro e tondo, dopo la sconfitta con l'Arsenal, quanto e come fosse assolutamente...non felice. Questa sembra la partita fatta apposta per volare. Anche perchè i pezzi del Tottenham arrivano a Stanford Bridge con il minimo dei vantaggi. E il ruggito dell'allenatore italiano si è fatto sentire sul serio. E il dolore dell'assenza per infortunio di Kane si fa sentire anche di più.



Lippi in campo. Con il quarto di finale della Coppa d'Asia ad Abu Dhabi, la sua Cina contro l'Iran, nazionale strafavorita. Ovvio che Lippi metterà i bastoni e quant'altro tra le ruote dell'avversario. Ma la quota è quota. L'Iran non prende mai gol e quindi per il Campione del Mondo con l'Italia bisognerà cercare di subire reti più tardi possibile. O ancora meglio di non subirne proprio. Per questo l'under 2,5 si fa accarezzare da vicino.



Coppa del Re con il Real Madrid in campo. C'è la partita di andata dei quarti di finale. Gran partita da rullo compressore contro il Siviglia nell'ultima di Liga, anche se risolta soltanto nel finale. Ma il Girona segna praticamente sempre, nei precedenti come nelle ultime sei. E quindi, anche se ci sarà un ritorno, gol.



I CONSIGLI PER GIOVEDI': Chelsea-Tottenham 1 (quota 1,63)



Cina-Iran under 2,5 (1,57)



Real Madrid-Girona gol (1,70)



Il terno vale 4,35 volte la posta.