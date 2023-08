Al National Stadium di Tokyo, poco prima di pranzo, c'è Psg-Inter. Chi può partecipi perchè di amichevoli a questo livello non ce ne sono parecchie. Io andrò con una combo che mi sembra la migliore e cioè la gol/over 2,5. Vediamo perchè. Vittoria-pareggio-sconfitta sinora per i transalpini nelle tre gare disputate, pareggio per l'Inter (tenendo ovviamente fuori il dieci a zero con la Pergolettese). La quota a 1,65 non farà trasecolare ma sembra più o meno quella giusta.



Champions League di ritorno stasera, per qualificarsi faranno di tutto e di più. Per esempio il Dnipro-1, malamente sconfitto tre a uno in casa, deve andare a vincere di due gol in casa del Panathinaikos. Impossibile? No, comunque le proverà tutte. E con la stessa combo degli interisti si dovrebbe andare al meglio.



Equilibrio totale in partenza tra Olimpija Ljubljana e Ludogorets, dopo l'uno a uno dell'andata. Non vedo una forbice allargata bensì tutto il contrario. E sarebbe un terno da primo agosto che allargherebbe il cuore.





PSG-Inter gol/over 2,5 (quota 1,65)



Panathinaikos-Dnipro-1 gol/over 2,5 (2,00)



Olimpija Ljubljana-Ludogorets X (3,30)





Terno da 10,8 volte la posta.



P.S. Occhio agli orari, chi volesse mettere il suo ghello di partecipazione si sbrighi con l'Inter. Se invece quella se la volesse soltanto vedere allora...