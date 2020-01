Certo, non sarà Inter-Atalanta di campionato. Ma questa Inter-Cagliari valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca, chi passa avrà la vincente tra Fiorentina e Atalanta) nessuno vuole buttarla via come fosse un cencio sporco. I nerazzurri perché è proprio questo trofeo l'ultimo alzato, nel 2011; i rossoblù perché quattro sconfitte di fila in campionato stanno rovinando tutto quello che di buono c'era stato in un inizio di stagione fantasmagorico. Ovvio che siano attesi dei cambi, torneranno quasi certamente Skriniar e Barella (squalificati contro Gasperini) e potrebbe esserci Esposito in attacco per l'Inter, così come nel Cagliari vedremo certamente qualcuno che nel periodo ha giocato meno. Ma metto la mano sul fuoco che nessuno dormirà in campo, la partita è importante e tutti lo sanno. Non vedo troppe schermaglie, si andrà di attacco in contrattacco e l'over 2,5 è la cosa più probabile da leggere. Ce lo dice anche l'ultimo confronto in Coppa tra le due, che risale al 2015/2016: fu un bel 3-0 (Palacio, Brozovic e Perisic) per l'Inter.



In Spagna si gioca per la Liga2. E mi pare di aver scovato due quote succose. Per esempio, in Gijon-Elche. Solo pochi giorni fa i padroni di casa fecero rinviare la partita con il Saragozza (poi persa 2-0) perché avevano tutta la rosa o quasi a letto con l'influenza. Pochi giorni dopo saranno in grado di fronteggiare l'assalto dell'Elche, che è solo a un punto dalla zona play-off ed è la terza migliore squadra come risultati in trasferta? A 4,5 non me lo chiedo due volte.

Un'ora più tardi partirà Malaga-Ponferradina, due team che si riflettono al meglio nel numero dei pareggi finora messi insieme: undici (su ventidue partite giocate) il Malaga, dieci il Ponferradina. Dire che si va sulla X è naturale conseguenza.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Inter-Cagliari over 2,5 (1,67)

Gijon-Elche 2 (4,5)

Malaga-Ponferradina X (3,35)



Il terno vale 25,1 volte la posta.