Il ricordo di Silvio Berlusconi coinvolge in tutto e per tutto due società di calcio che sono state la sua vita sportiva: i rossoneri con l'infinità di vittorie di primissimo livello, i brianzoli portati nel massimo campionato italiano. Sempre con al fianco un fratello di sangue calcistico come Adriano Galliani. Ecco perché la partita che si gioca oggi si avvia a diventare un assoluto cardine del precampionato di entrambe. Con le tifoserie in totale e deferente partecipazione. Sono convinto che se la giocheranno al massimo, dovremmo vedere gol da una parte e dall'altra. Il tutto esaurito farà parte integrante di una serata che diventerà storica, Monza capitale del calcio lombardo.



Il trofeo Gamper fa parte della storia blaugrana dal tempo dei tempi, da sempre viene invitata una big del calcio a disputare questo grande appuntamento. Oggi tocca al Tottenham testarsi e testare la forma del Barcellona, a pochi giorni dall'entrata in pista dei loro massimi campionati. Anche qui vedo assolutamente un risultato panciuto, con reti da una parte e dall'altra. Tutti in pista allo Stadio Olimpico di Barcellona, con un gol/over di prammatica.



Coppe europee dove si vedono già quelle scese dalla Champions League fino in Europa League. L'Astana ha una chance evidente di poter mettere in difficoltà il Ludogorets: i padroni di casa sono in pieno campionato e hanno gamba per giocarsela al massimo, i bulgari - al contrario dei kazaki che hanno visto rinviare la loro gara di campionato - hanno giocato appena tre giorni fa. Doppia interna all'Astana Arena.





Monza-Milan gol (quota 1,55)



Barcellona-Tottenham gol (1,70)



Astana-Ludogorets 1X (1,50)





Terno da 3,95 volte la posta.



P.S. Ovviamente il terno potete trasformarlo in ciò che volete ma la quota - che può sembrarvi bassa - non lo è affatto.