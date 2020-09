. Non c'è granché da battere, più o meno come contro lo Shamrock Rovers. Meglio il Bologna. Comunque sono arrivati due 2-0 e tre gol di Ibra, che è diventata ormai ufficialmente la trazione anteriore della macchina di Pioli. Questa volta si gioca in casa, contro un avversario che per arrivare sin qui ha dovuto tirar via dal tabellone praticamente quasi la stessa squadra: prima il Kauno Zalgiris e poi lo Zalgiris, team lituani messi via con nove gol segnati e due subiti.Due righe ovvie: se il Milan cerca panorami europei di livello, non sono i norvegesi del- che del Borussia Dortmund hanno i colori ma non altro - a rappresentare un freno. Quindi si va per le vie conosciute già nei debutti in Coppa e campionato., che purtroppo hanno battuto l'Inter nella finale di Europa League. Dal 2000 in poi sei finali su sette giocate da una di queste squadre hanno regalato over 2,5. Basta ricordare la finale con l'Inter, un 2-3 che sarà meglio rimembrare e cancellare subitissimo. E nessuna ma proprio nessuna delle finali ha visto il primo tempo concludersi sullo 0-0.Partendo da questo si arriva a un pronostico simile a quello del Milan. Ma solo simile. E cioè: eSi prova il botto. E se qui il primo gol stappa presto la partita, mi sa che servirà il pallottoliere o la calcolatrice.Milan-Bodo Glimt squadra di casa vincente in entrambi i tempi (quota 2,46)Bayern Monaco-Siviglia entrambe segnano almeno due gol (4,35)