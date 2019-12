Fa tutto la Bundesliga. Noi speriamo di andarle appresso. E di batterla sul traguardo. Almeno ci proviamo. Con un ternone. Partita supersonica anche sulla carta, Borussia Dortmund-Lipsia. Sfida tra il muro giallonero che fa il tifo e spinge alle spalle dei padroni di casa e la nuova capolista, che sta giocando come si fa in paradiso. Lì segna di recente persino Schick, che nella Roma era stato ceduto (prestito con diritto di riscatto) perché era alla lunga evaporato.

Al momento sono quattro i punti di vantaggio per gli ospiti che vengono da otto vittorie e due pareggi comprese Champions e Coppa di Germania. Impressionante. Ma anche il Dortmund non è messo male con quattro successi di fila compresa la Champions. Non scherziamo, vanno in campo due delle tre (l'altra è il magnifico rettore Bayern Monaco, il Gladbach andrà spegnendosi come un fiammifero) che possono vincere il titolo. Le ho viste di recente e il Lipsia mi ha flashato: 2.



Continuo con due 1, Augsburg e Union Berlino, rispettivamente contro Fortuna Dusseldorf e Hoffenheim. L'Augsburg in mezzo a quattro vittorie ha infilato il pareggio di Colonia, sembra volare sul prato verde; il Fortuna Dusseldorf nelle ultime cinque trasferte ha acciuffato due pareggi subendo però quattordici reti, il che significa quasi tre a partita!

Dall'altra parte l'Union, che guarda dall'alto in basso la cugina berlinese Hertha, sta facendo una gran bella figura da neopromossa e resta su quattro vittorie in casa; i rivali dell'Hoffenheim sono partiti a velocità tripla ma sembra proprio che stiano esaurendo la benzina.





I CONSIGLI PER MARTEDI':



Borussia Dortmund-Lipsia 2 (3,25)

Augsburg-Fortuna Dusseldorf 1 (1,91)

Union Berlino-Hoffenheim 1 (2,40)



Il terno vale 14,8 volte la posta.