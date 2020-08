Questo ambo è da cippino. Ove mai uscisse sarebbe festa con pochi euro. Ed è tutto meno che una pazzia. Al betting per esempio le prime ondate sono state proprio sul pareggio nel match di Champions League tra Lokomotiv Zagabria e Rapid Vienna. Dopo è arrivato il vento della vittoria in trasferta, facendo calare il 2. Ma se togliamo davanti agli occhi lo 0-6 della bastonata presa nel derby contro la Dinamo Zagabria, la Lokomotiv non è una mozzarella da trangugiare con un morso. E la quota è altro che alta. Enorme.



L'Italia invece che si interesserà a guardare in tv il calcio giocato parteciperà da vicino alla finale di Coppa Italia Primavera tra Verona e Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Debutto per Alberto Aquilani come tecnico viola, arrivato al posto di Emiliano Bigica, dall'altra parte ci sarà Nicola Corrent, che è stato riconfermato. Negli ultimi anni nemmeno una X ma tutte vittorie di stretta misura (due ciascuno più una per i veneti alla Viareggio Cup). Ci sarà da lavorare per alzare il trofeo, ecco perché non capisco minimamente una quota simile.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Verona-Fiorentina X (quota 4,10)



Lokomotiv Zagabria-Rapid Vienna X (4,00)



L'ambo vale 16,40 volte la posta.