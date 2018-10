Nella Ligue 2 francese scendono in campo i più bravi, in testa con un punto di vantaggio, sette vittorie su nove. Ecco il Metz che visita il Sochaux, non un grande avversario. Ben cinque la sconfitte. Mi sarei aspettato una quota ancora più bassa. Ma visto che non veniamo la mattina con la corriera, ce la prendiamo.



Anche in Bundesliga 2 gioca la capolista ma qui è tutto diverso. Gioca in casa e contro l'ultima. Colonia-Duisburg dice esattamente questo. In dettaglio i più forti hanno detto finora di essere molto più efficaci in trasferta. Ma qui l'antagonista è quello che è. Diciannove punti a due dovrebbero scandire molto chiaramente tutto quanto.



Saragozza-Osasuna, in Liga 2, sussurra che negli ultimi otto confronti diretti sono usciti ben sei under 2.5. E per di più, quando si è andata fuori fuoco, sono stati segnati tre gol, non cinquantadue! Questo ci fa capire che l'under 2.5 è ottimamente giocato.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Sochaux-Metz 2 (quota 2,25)



Colonia-Duisburg 1 (1,42)



Saragozza-Osasuna under 2.5 (1,60)





Il terno vale 5,11 volte la posta









