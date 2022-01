Oggi è stato più semplice delle altre volte. Me ne piace una e una soltanto. Quindi vado rapido e spero indolore. La partita è di Coppa di Francia, molto sentita e interessante se non fosse che sul suo esito finale potrebbe averci messo pesantemente le mani il Covid. È un sedicesimo di finale, quindi il percorso sarebbe ancora molto lungo anche se si parla sempre di partita secca. I campioni uscenti di Francia oltretutto prima o poi si troveranno a giocare per ben altro avendo superato da primi il girone di Champions League. E oggi, come avevo anticipato, si troveranno a dover schierare una squadra orfana praticamente di quasi tutti i titolari, tra infortuni e positivi al Covid. i padroni di casa arrivano da un momento di poca forma e scarsa fortuna, non avendo più vinto da sei gare (tre sconfitte). Ma loro qualche pedina la recuperano. Io non ho dubbi, in una situazione del genere provo con l'1/1 parziale/finale. Questo sembra il match fatto apposta per dare una attesa boccata d'ossigeno al Lens. I giallorossi sanno perfettamente che, giocandosela con oculatezza, da questa partita il meglio può venire per loro.



Lens-Lille parziale/finale 1/1 (quota 3,25)