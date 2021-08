Apertura di Ligue 1 dove meglio non si potrebbe, al Louis II di Montecarlo o Monaco come volete voi. E contro la squadra che i padroni di casa vorrebbero affrontare fino alla conclusione della stagione. Perchè la battono praticamente sempre o quasi: il Nantes.



Bisogna risalire al 2017 per trovare un match che abbia regalato i tre punti al Nantes. Si giocava proprio là, era fine novembre e il gol arrivò quasi sui tre fischi dell'arbitro. Da quella volta è toccato sempre al Monaco, sei successi con i gialloverdi sempre al mare. Questa appare una ripetizione bella e buona. Anzi, vado addirittura sull'1 primo tempo/1 finale, vediamo se il torneo ci sorride da subito.



A pranzo ancora Olimpiade e ancora Messico-Giappone, per la medaglia di bronzo. Si bissa la partita di qualche giorno fa quando nel girone i nipponici vinsero andando subito in vantaggio di due. Entrambe escono dallo 0-0 contro Brasile e Spagna, poi trasformatosi negativamente ai rigori e ai tempi supplementari. Il pareggio potrebbe tornare a farsi vedere, in fin dei conti se si sceglie di rischiare il minimo è perchè la medaglia di legno non vale come quella di bronzo.







Monaco-Nantes primo tempo/finale 1/1 (quota 2,20)



Messico-Giappone X (3,55)







L'ambo vale 7,81 volte la posta