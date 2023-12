Nemmeno uno sguardo alla Juve, l'Inter sa quello che deve fare e dove deve centrare gli occhi. Gli altri hanno battuto il Napoli, Simone Inzaghi accoglie l'Udinese. Che dopo il cambio in panca era sembrata migliore ma è vero fino a un certo punto. E poi contro l'Inter del "miglior centrocampista d'Italia. Anzi, forse del mondo" (Montella tecnico della Turchia su Calhanoglu) bisogna farsi uscire l'ernia per mettere paura ai padroni di casa, i nerazzurri di quel Sommer che sta facendo il massimo (vedi Napoli). Si può andare sull'1/handicap? L'Inter vista nel secondo tempo al Diego Armando Maradona potrebbe far passare un pessimo fine-settimana ad avversari diretti o meno.



Non ci saranno Scamacca e Leao, in ordine casa-trasferta, per problemi fisici il primo e per evitare che il gelo previsto per Atalanta-Milan non procuri altri guai di natura muscolare a Leao. Non per questo però si prevede una messa cantata, tutt'altro. Gasperini ha preso tre schiaffi dal Torino e certo non vuole procedere sulla stessa strada; i rossoneri di Pioli sanno perfettamente che questo match avrà la stessa importanza - se non superiore - di Newcastle-Milan. Dove bisognerà vincere ma non basterà: bisognerà allo stesso tempo pregare. Gol/over può starci, anche senza quei due.



Baroni ha fatto i complimenti a Sarri ma non so se sarà sufficiente a portargli via punti, visti i problemi societari che sono spuntati nel Verona. La Lazio ne ha vinte due con il punteggio minimo (Cagliari in campionato e Genoa in Coppa Italia) e vuole fare bingo, troppi sono i punti di vantaggio lasciati alle altre che contano nei quartieri alti, bisogna assolutamente rifarsi quando è possibile. E oggi lo è.

Aston Villa-Arsenal è un gran bel bivio per entrambe, in Premier League. Giocano, segnano, vincono: l'Inghilterra non batte le mani soltanto a De Zerbi. Come finirà è difficile a dirsi, l'assenza dei gol sembra però ancora più improbabile. Da entrambe le parti.



LE NOSTRE SCOMMESSE



Inter-Udinese 1/handicap (1,71)

Atalanta-Milan gol/over (2,15)

Verona-Lazio 2 (1,95)

Aston Villa-Arsenal gol (1,57)



Quaterna da 11,2 volte la posta