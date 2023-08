Chissà se i numeri ci porteranno fuori strada oppure no. Che cosa ha fatto il Cagliari al debutto in campionato? Zero a zero in casa del Torino (e se Milinkovic-Savic non si inventava una parata-millennio sul tiro a scavalcare di Nandez..,). Da quando non perdono i sardi in casa loro? Esattamente dal primo ottobre duemilaventidue, una vita fa, certo era Serie B ma poi la promozione è arrivata. Vogliamo dirla tutta? In un momento in cui le scommesse stanno andando da ogni dove (ieri addirittura abbiamo avuto il Lecce che ha rimontato dal due a zero con la Viola a Firenze, il Bologna pareggiare in casa Juve, il Genoa vincere a Roma da Sarri senza parlare del giorno prima con il Verona darle a Mourinho) forse una ics tra Cagliari e Inter potrebbe anche starci. E' ovvio che se i nerazzurri la prendono dritta saranno loro quelli che fanno cadere il fortino rossoblù ma mai dire mai, è appena cominciata.



Salernitana-Udinese si gioca prima, nel pomeriggio. E qui la vedo niente male a quella quota del gol. Tranne lo zero-quattro di un anno fa, come se la giocano a Salerno è quello che esce risalendo fino al millenovecentonovantacinque. Nell'ultima addirittura fu tre a due per i campani. Non mi faccio venire troppi dubbi.



Cagliari-Inter X (4,50)

Salernitana-Udinese gol (1,72)



Ambo da 7,74 volte la posta