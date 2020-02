"Sono Mister Wolf, risolvo problemi". Esattamente come quello straordinario personaggio preso dalla vita vera di Quentin Tarantino in Pulp Fiction. Harvey Keitel metteva a posto quello che i "compagni" aveva "incasinato". CR7 fa gol, sempre e comunque, in ogni posizione, qualsiasi sia l'assist e da chi gli venga. Quando non è lui stesso a creare il tutto. Undici di fila (come Batistuta e Quagliarella) dicono che il ragazzo è in forma, in condizione strepitosa. Vuoi vedere che anche in Champions, il giardinetto di casa sua, ci farà strillare? A 1,83 contro il Lione si può andare, con serenità.



Forse il match più atteso di tutti gli ottavi: Real Madrid-Manchester City. Guardiola che torna a mettere piede in Spagna, proprio in casa dell'odiatissimo nemico. Che ovviamente blandirà come solo lui è capace di fare a poche ore dal gioco. In questo secolo manca il pareggio tra le due, al Santiago Bernabeu, strano ma è così. Mentre a Manchester ce ne sono stati due, uno 0-0 e un 1-1. Non credo assolutamente che si giochino tutto lancia in resta nel primo appuntamento, credo invece che stiano di vedetta perchè qui gli errori si possono pagare con l'uscita in questo turno. Cosa che nessuna delle due può aver messo in conto, l'estate scorsa. La X si gioca a un boato, perchè no?



Nel pomeriggio l'anticipo di Europa League tra Braga e Rangers si fa guardare. In Scozia finì 3-2 per i padroni di casa, con un ribaltone pazzesco dopo lo 0-2: tutto è ancora in ballo. L'1-0 dei portoghesi sarebbe valido come passaggio del turno. Ma accenderebbe la partita. Come si è potuto vedere all'Ibrox Stadium di Glasgow, gli uomini di Gerrard non ci stanno per niente ma proprio per niente a fare tappezzeria. L'over 2,5 è parecchio alto. Fate voi, io ho deciso.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Lione-Juventus marcatore CR7 (quota 1,83)



Real Madrid-Manchester City X (3,75)



Braga-Rangers over 2,5 (2,00)



Il terno vale 13,7 volte la posta