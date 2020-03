Europa di Coppe nazionali un po' ovunque. Il testa a testa più importante è Lione-PSG, che intreccia Champions e Coppa di Francia. Parliamo di semifinale ma in una mano sola. I parigini sono favoriti nonostante il campo esterno, Garcia vorrebbe batterli ma in cuor suo sogna un altro turno da passare, quello con la Juve. PSG più forte, quota possibile, ci sto.



Siamo al ritorno (sempre a livello di semifinale) invece nella Coppa del Re spagnola, con la Real Sociedad che va a difendere la sua vittoria per 2-1 ottenuta all'andata. Il Mirandes, squadra di Segunda Liga, ha eliminato nel corso di un cammino stratosferico Villarreal, Siviglia e Celta Vigo. Pensate che si fermi davanti al dover segnare un gol per andare in finale? La partita però potrebbe essere più aperta del previsto, per me di reti ce ne saranno almeno tre.



In FA Cup siamo all'ottavo di finale per Mourinho e soci: l'abbinamento gli mette contro il Norwich di Pukki, che ha appena battuto il Leicester in Premier League ma è ancora ultimo e staccato di quattro punti. Va bene le assenze, va bene il pessimo momento. Ma se il Tottenham non vince questa tutti i bianchi londinesi compresi i tifosi possono mettersi a letto a dormire 48 ore.



L'ultima la pesco in Serie B. Perchè quando i ritardi diventano ritardoni bisogna farci attenzione. E' quello che succede in Spezia-Pescara, dove la X si deve rischiare. Perchè? Il motivo è che gli adriatici in trasferta non ne hanno pareggiata una che sia una. Al Picco potrebbe accadere senza che ci dovessimo stupire più di tanto. A 3,55 si prova, suonando la tromba. Speriamo le note escano.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Lione-PSG 2 (quota 1,64)



Mirandes-Real Sociedad over 2,5 (1,62)



Tottenham-Norwich 1 (1,62)



Spezia-Pescara X (3,55)



La quaterna vale 15,2 volte la posta