Lione-St.Etienne è il derby del Rodano. Certamente uno dei derby mondiali più accesi tra due squadre non della stessa città. Una rivalità quasi ai livelli di Boca-River in Argentina o di Siviglia-Betis in Spagna. Quella invece della stessa città. Una sessantina di chilometri soltanto divide le due squadre. Il St.Etienne, squadra boom degli anni settanta, è la più vincente con dieci titoli e sei Coppe di Francia. Il Lione invece è cresciuto negli anni Duemila, aggiudicandosi sette volte la Ligue 1.



Qui padroni di casa ultrafavoriti. E onestamente non capisco l'ultra. I verdi ospiti hanno perso in trasferta soltanto col PSG e con il Lilla (4-0 a Parigi e 3-1 a Lilla). Ovvero prima e seconda in classifica. Per il resto una vittoria e tre pareggi e solo altri quattro gol incassati fuori casa.



Il Lione gioca l'anticipo in vista della Champions, sarà in campo martedì prossimo contro il City del Pep, in Francia. Anche per l'importanza e la difficoltà dell'incontro, non credo affatto che i lionesi passeggino contro il St.Etienne. E vista la quota della doppia esterna, vado su quella e mi fermo. Troppa paura di sprecarla, ove entrasse.





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Lione-St.Etienne X2 (quota 2.43)