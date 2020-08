. Finora era successo che si trovassero di fronte in Europa League due che sanno come mandare fuori giri l'avversaria.. I tedeschi hanno chiuso la Bundesliga il 27 giugno con una vittoria ad Augsburg, gli spagnoli la Liga il 19 luglio con un pareggio interno con la Real Sociedad.Simeone senior finora è stato l'allenatore dell'anno solare, ascrivendosi la grossa impresa di eliminare il grande Liverpool di Klopp, campione in carica. Il 3-2 biancorosso nei supplementari ad Anfield ha fatto scopa. Ma mi riferisco ormai all'11 marzo quando si giocava con le stecche atte a chiudersi il calcio alle spalle per il COVID.Due squadre che mai nella vita si sono fronteggiate, non ci sono precedenti cui aggrapparsi. Considerato però che non mi sembrano tipologie di attacco, nonostante di principi del gol come Werner e Morata ce ne siano, in una gara secca tenderanno a far sbagliare l'avversario piuttosto che far loro i miracoli.. Anche se per il Lipsia sarà la prima volta ai massimi livelli. Si giocherà nell'enorme Estadio da Luz di Lisbona, come Atalanta-PSG.Per costruire un terno con qualcosa di buono provo con i playoff di Spagna, Segunda Liga, che giocano il turno d'andata. Le partite sonoalle 19,30 edalle 22. Il meccanismo lo conoscete bene, chi parte in trasferta è arrivato prima del rivale nel torneo. E sarà avvantaggiato dal farsi il ritorno in casa. Grande equilibrio, stampato e sottoscritto dalle minime distanze nella classifica di chiusura.Sono spagnoli: come faremmo noi se la dovrebbero giocare light all'andata per stare a vedere cosa sarà meglio fare al ritorno. Questo di massima. Vediamo se succede davvero.Lipsia-Atletico Madrid X (quota 3,10)Girona-Almeria under 2,5 (1,53)Elche-Saragozza under 2,5 (1,53)