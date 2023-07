Gran bella amichevole tra i tedeschi del Lipsia, roba seria, e la nostra Udinese. Si giocherà al Dolomiten Stadion di Linz. Hanno segnato lo stesso numero di gol, sette, ma ai nostri sono servite due uscite. Qualche anno fa, nel 2015 ma a marzo, finì 2-2, sempre a livello friendly, erano i bianconeri di Cirillo Thereau, che mise la firma. Che volesse credere ai risultati che si ripetono può serenamente andare sul pareggio o addirittura sul 2-2. A me basta il gol che mi sembra già bello che disegnato, olè (come si direbbe a casa Pieraccioni).



Arbitra Chiffi in campo neutro, a Kosice, Slovacchia. Pensavo ieri a quando - da ragazzo - feci il prezioso acquisto della maglia di una squadra che stava per giocarsi la finale di Coppa dei Campioni, erano i greci del Panathinaikos, che la persero nettamente a Londra, furono gli olandesi dell'Ajax al loro primo titolo. Wembley comunque vide la migliore edizione ellenica di un trofeo così importante. Che ancora era la Coppa e non la League. Oggi è molto diversa la musica. Contro il Dnipro-1 si rischia di perdere perché gli ucraini sono più avanti con la gamba. E a quella quota non ci si sta troppo a fare mumble mumble.



Lipsia-Udinese gol (quota 1,55)

Dnipro-1-Panathinaikos 1 (3,65)



Ambo da 5,65 volte la posta