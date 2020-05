Sono cinque di, tutte quelle che restano. A cominciare dal Lipsia, che si è svegliato e insegue, a finire da Augsburg-Paderborn, con Cenerentola in campo. D'altronde il meglio era andato in onda con il big match di Dortmund. E bisogna accontentarsi prima che si parta con altri tornei europei di spessore.- Timo Werner comincia a sentire aria di volata e se segna lui le partite prendono il decollo. Come risultati intendo. Non parliamo delle gare dell'Hertha in cui va in porta in tutti i modi. E' vero che la difesa dei padroni di casa non è fatta di burro fuso ma l'over 3,5 è a quota bassa (però più che possibile). Ci sarà un motivo no?- Anche qui non si può che vedere l'orizzonte con l'over, questo 2,5. Quando l'Hoffenheim gioca in casa 12 volte su 14 si aspettano solo i gol. E il Colonia, da quando ha ripreso, ha collezionato 2-2 e 2-2, contro Dusseldorf e Mainz, nel suo stadio.- Il Fortuna Dusseldorf subisce la media svalvolata di quasi 2 gol a partita. Anche se lo Schalke è intristito. Perchè ne ha presi 7 in 2 partite senza nemmeno vedere il portiere avversario di striscio. Qui potrebbe uscire pure l'arcobaleno. Nel senso di tutto.- Tre punti di vantaggio per l'Union che è reduce dal manrovescio del derby berlinese con l'Hertha. Il Mainz, da quando si è tornati in campo, ne ha presi sette ma con la cipollina del pareggio a Colonia. Grande equilibrio.- Il Paderborn è riuscito a mettere su un punticello a Dusseldorf e uno in casa con l'Hoffenheim. Ma questa è decisamente più tosta: l'Augsburg ha stravinto a Gelsenkirchen 3-0 dopo aver perso di stretta misura con il Wolfsburg. E questi sono punti di platino per salvarsi.Lipsia-Hertha Berlino over 3,5 (quota 2,04)Hoffenheim-Colonia over 2,5 (1,57)Augsburg-Paderborn 1/over 1,5 (2,28)