Non l'abbiamo mai sconfitta in casa nostra questa malefica Macedonia del Nord. Anzi, un pareggio e una sconfitta. E quella sconfitta ci lasciò a guardare i Mondiali da casa nostra. La ferita di Roberto Mancini a Palermo sanguina ancora, tocca stasera a Spalletti in quello che fu il suo amato Olimpico di Roma rimettere "la chiesa al centro del villaggio". Non era una sua frase, ma va bene lo stesso in questo caso. Con i tre punti andremmo a giocarci lo scontro diretto di Leverkusen contro l'Ucraina con due risultati su tre, è quello che vogliamo. Ricordando comunque che nel caso più tremendo, arrivare terzi nel girone ci porterebbe comunque allo spareggio e non al mare. Un primo tempo più tranquillo e una ripresa a tutta callara? Chissà perché me l'aspetto in questo modo. Sarebbe primo tempo/finale X/1.



Un altro quotone magari si annida nella vittoria esterna dell'Irlanda del Nord in Finlandia. Partita che al 99% non conta per arrivare ovunque. Queste due non sanno cosa voglia dire un pareggio, o vincono o perdono. I finnici cominciarono a perdifiato, poi si sono smarriti. Ecco perché...



Italia-Macedonia del Nord primo tempo/finale X/1 (quota 4,05)



Finlandia-Irlanda del Nord 2 (4,25)



Ambo da 17,2 volte.



P.S. Ovvio, due spiccioli e non di più.