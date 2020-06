Comandano, dopo la due giorni di. A pranzo giocano gli "Atletici",. Accomunati anzi strettamente legati da difese di ferro (23 e 21 gol presi), molto più di quella blaugrana che viaggia sopra 30. Sulla forza dei loro reparti arretrati hanno eretto questo campionato che al momento le vede decima e sesta, il che vuol dire che quando si tratta di andare a prendersi i 3 punti il groviglio non si dipana. All'andata vinse Simeone, un gol nel primo e uno nel secondo tempo. Qui bisognerà piegare soprattutto l'assenza di una cornice normale. E calarsi dentro quella che c'è. Specialmente a quell'ora.Otto ore dopo, sempre nei Paesi Baschi, va in ondaLa classifica chiacchiericcia. Padroni di casa quarti - piazzamento che consentirebbe la Champions - soddisfattissimi di aver visto perdere un avversario diretto come il Getafe. L'Osasuna potrebbe anche schierare gli allievi vista la classifica, nessun traguardo e/o nessun pericolo. Se i baschi non vincono questa non debbono andare a dormire. Tante saranno le domande che si faranno.La Germania se la prende più comoda, solo alle 15,30 imboccheranno il tunneled. Sono 5 i punti in 5 match (dal rientro) per i padroni di casa, la stessa identica spesa l'ha fatta l'ospite. Bene ma non benissimo viste la posizioni: quartultima e sestultima. Il vantaggio non da poco consisterebbe nel restare nella comfort-zone anche con il pareggio: il Dusseldorf è ben sotto, ha già giocato e perso.La quaterna prosegue e chiude con l'analisi diChe è breve e sicura. Almeno in partenza. Lo Schalke dopo una baraonda di sconfitte dalla ricomparsa ha ciucciato l'unico punto soltanto perché l'Union Berlino gli ha idealmente detto: "Vabbè prenditelo, mi fai pena". Il Leverkusen è andato a prendersi la qualificazione in finale di Coppa di Germania passeggiando nel parco contro una "grande" squadra di quarta serie, il Saarbrucken. E' stato un proficuo allenamento per questa, vinta la quale si riprenderebbe con passione la corsa alla zona Champions.Athletic Bilbao-Atletico Madrid under 2,5 (quota 1,47)Real Sociedad-Osasuna 1 (1,72)Schalke-Leverkusen 2 (1,54)Mainz-Augsburg X (3,45)La quaterna vale 13,4 volte la posta