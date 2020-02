Se mi seguite sapete bene che le mani sulla Serie B ce le metto raramente. E' un campionato che a lungo ho seguito per il giornale per cui scrivevo, ora lo trovo - bettisticamente - di una difficoltà pari alle invenzioni o giù di lì.



Quando però mi sono trovato di fronte a questa quota mi sono detto: "Qui si suona la tromba o non si gioca!". Nel senso che Spezia-Cremonese potrà anche non finire con la vittoria dei liguri ma la quota è sensazionale. E mi riferisco alla forma delle due squadre. Dopo la sconfitta di Pisa, lo Spezia ha fatto l'iradiddio: ventidue punti in dieci gare, sei successi e quattro pareggi. Una striscia da promozione che l'ha issata al quinto posto con la possibilità di salire seconda (o terza) vincendo questa. La Cremonese è un pelo sopra alla zona-retrocessione e arriva da tre sconfitte e due pareggi. La quota dell'1 è inspiegabile con la scienza conosciuta.



Salgo in sella e mi dirigo in Championship dove c'è un'altra quota grassa. Mi riferisco alla vittoria esterna del Birmingham in casa del Barnsley. Che resta su quattro sconfitte (una in FA Cup) e un pareggio. Ben diverso lo stato degli ospiti che viaggiano su tre pareggi (uno in Fa Cup, poi tramutatosi in vittoria) e due successi. Il Barnsley se non è retrocesso lo è quasi, il Birmingham è tranquillo e sereno. A 2,73 non si lascia.



Coppa di Portogallo con il ritorno della semifinale tra Famalicao e Benfica, che all'andata hanno fatto i botti con quel 2-3. Fu il rigore di Pizzi ad aprire tutto (nella ripresa!) e il gol di Gabriel al 95' a chiudere il ribaltone del Benfica. Qui sono molto fiducioso: se la partita si stappasse presto potremmo assistere a qualcosa di simile. L'over 2,5 non mi sembra basso a 1,72.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Spezia-Cremonese 1 (quota 2,02)



Barnsley-Birmingham 2 (2,73)



Famalicao-Benfica over 2,5 (1,72)



Il terno vale 9,48 volte la posta