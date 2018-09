Incredibile, ma vero: quando si è bravissimi e col vento che fischia nelle vele si può fare di tutto. Lo dimostra il nostro carissimo LUANO70 che ha messo in ghiaccio un'altra bella vittoria nella SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Ecco le sue indicazioni vincenti, per una quota di 11 contro 1:



Napoli 1X/under 3.5



Cremonese 1X/under 3.5



Valencia 1X/under 3.5



Frosinone X2



Manchester United X2/under 3.5



Bella cinquina, si mantiene sui canoni preferiti del nostro amico che sembrano essere la combo con l'over 1.5 oppure (ed è questo il caso) la combo con l'under 3.5. Comunque, terzo colpo di Luanissimo nelle poche sfide finora messe in campo!



Domenica buchi nell'acqua, ma c'è chi si è avvicinato parecchio. Pulite le Colt, si riparte alla prossima di campionato con la SFIDA. Ma negli altri giorni tornano Champions e Europa League. E andiamo...