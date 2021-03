Era molto tempo che non vedevo un calciatore andare al triplo di quelli che gli corrono accanto. E' il caso di Lukaku, cui evidentemente aver litigato in campo ha riacceso le batterie. In due parole: imprendibile. Inavvicinabile. In più dal dischetto del rigore, quando capita, sembra molto centrato. Insomma, non la migliore compagnia per il portiere avversario.



Non credo che Antonio Conte possa avere la minima idea di tenere fuori uno così contro il Parma per turnover, l'attacco Lautaro-Sanchez è altra cosa e comunque vista la velocità di crociera, Big Rom non pare aver bisogno di riposo. Almeno adesso. Marcatore? In una doppia con un risultato esatto può anche starci, merita fiducia nonostante la quota certamente non alta.



Parlavo di un risultato esatto. E' Coppa del Re di Spagna, a livello di semifinale di ritorno, tra Levante e Athletic Bilbao. All'andata fu 1-1. Il bello è che pochi giorni dopo si è giocata anche la sfida di campionato e indovinate come è finita? Esatto, 1-1. Mi piace la ripetizione, ancora una volta. I baschi debbono segnare per forza perchè lo 0-0 manderebbe in finale i rivali. E onestamente c'è tutto perchè un risultato simile possa uscire di nuovo. Forse solo la legge dei grandi numeri ci è contro. Ma anche i grandi numeri non si comportano sempre allo stesso modo.



Parma-Inter Lukaku marcatore (quota 1,60)

Levante-Athletic Bilbao risultato esatto 1-1 (6,20)



L'ambo vale 9,92 volte la posta