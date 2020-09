Senza dimenticare che nel pomeriggio gioca ancheSe vi pare poco tiratemi i sassi alla finestra accesa.Il Belgio di Romeluva a casa del compagno di squadra - in nerazzurro - Christianre di una Danimarca che ha saputo regalarsi un tono nelle ultime sfide. Tanto da salire in League A incassando soltanto un gol, non perdendone una che sia una nelle ultime quindici (otto vittorie e sette pareggi), quindici reti segnate contro nessuna nelle ultime quattro interne. Spaventosa salita no?Certo che il Belgio, semifinalista del Mondiale 2018, non è un pastrocchio qualunque. Anzi. Con il Lukaku che abbiamo visto segnare a chiunque durante l'Europa League e con il Citizen De Bruyne che è il miglior colpo assestato dal Pep Guardiola in Inghilterra.In questo match mi lancio su una iperquota, ovvero quella del primo tempo/finale X/2. Con il cammino che hanno non credo che daranno fuoco alle polveri dall'inizio, soprattutto i danesi, che sanno come chiudersi. Ma davanti c'è una delle nazionali migliori, che alla lunga potrebbe dare la spallata finale alla striscia positiva dei rivali.Il Portogallo detentore della Nations riceve al Dragao di Porto i vice-campioni del mondo di Croazia, che però quella squadra l'ha perduta per strada. Non ci sono più il Pallone d'Oro Modric e Rakitic, due dei più solidi centrocampisti al mondo degli ultimi anni. Si ricostruisce quindi anche su qualche senatore. CR7, qualora dovesse riuscire a recuperare dal problema al piede, si troverà di fronte per esempio interisti come(al momento ancora nerazzurri, il futuro ci dirà meglio). Cominciando dal fatto che, in partite così importanti parti quasi sempre dall'1-0, vado sul gol che ha una quota più che rispettabile.Alla Francia tocca l'esordio in Svezia. Qui la faccio brevissima. Guardatevi le ultime dell'una e dell'altra, ci sono dentro un sacco di under 2.5. In più se vediamo che la Svezia ha battuto per 3-0 le FarOer e la Francia con lo stesso punteggio Andorra, capiamo a volo che sono due rappresentative che sanno ottimizzare. Al massimo. Per questo la strada che si percorre è quella dei "pochi gol".Danimarca-Belgio primo tempo/finale X/2 (quota 4,90)Portogallo-Croazia gol (1,95)Svezia-Francia under 2,5 (1,75)